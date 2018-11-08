Москва, 8 ноября, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11 ноября с рабочим визитом посетит Францию. Глава Российского государства примет участие в ряде официальных мероприятияй, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава Российского государства примет участие в памятных мероприятиях, посвящённых 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. Путин возложит цветы к памятнику солдатами и офицерам Русского экспедиционного корпуса.

Также запланировано участие президента России в пленарном заседании «Парижского форума мира», который пройдет в в Елисейском дворце. Форум призван предложить конкретные шаги по дальнейшему укреплению мира.

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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий визит президента России Владимира Путина в Париж состоялся 29 мая. Столицу Франции российский лидер посетил по приглашению руководителя Пятой республики Эммануэля Макрона. В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-французских отношений в различных сферах.

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