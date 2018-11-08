Москва, 8 ноября, 2018, 07:11 — ИА Регнум. На Лондонской бирже ICE 7 ноября баррель нефти Brent пытался расти в цене и удержаться на отметке $72. Днем на лондонских торгах цена барреля Brent повышалась на 0,7%, однако к вечеру рост сменился падением на 0,07%. Цена нефти снова провалилась ниже $72 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

7 ноября вечером вышли еженедельные данные по коммерческим запасам нефти в США. За неделю, согласно американскому минэнерго, товарные запасы черного золота увеличились на 5,78 млн баррелей. Это почти вдвое больше, чем увеличение запасов неделей ранее, и значительно больше прогноза аналитиков, ожидавших роста только на 2,43 млн баррелей.

Похоже, что в моменте цену нефти регулируют не рынок, не ОПЕК, а то, что глава Роснефти Игорь Сечин назвал USPEC, попросту говоря, информация о запасах и добыче нефти в США.

Если в ближайшие пару дней цена нефти не сможет опять удержаться на отметке $72 за баррель, возможно падение до $70 за баррель и даже ниже. На сегодня, 8 ноября, прогноз по цене барреля нефти марки Brent находится в диапазоне $71−72,50.

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