Нефть не смогла прервать падение

Лондон, , 00:38 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают снижение — заявления о том, что Россия и Саудовская Аравия готовы ограничить добычу, не смогли долго поддерживать котировки, 7 ноября передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть марки Brent откатилась до $72,07 (-$0,06) за баррель. Нефть марки WTI потеряла в цене 54 цента и торгуется на уровне $61,67 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября нефть Brent уже падала до трехмесячного минимума, однако 7 ноября «международный эталон» был поддержан сообщениями СМИ о намерениях России и саудитов уменьшить производство.

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