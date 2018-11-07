Москва, 7 ноября, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Долгосрочные перспективы рубля не изменились. Ожидается снижение национальной валюты. Западные партнеры, вероятно, продолжат ужесточать санкции. Госдеп США во вторник снова анонсировал второй пакет по «делу Скрипалей», вопрос лишь во времени, когда они будут введены. Также ситуацию может обострить продолжающееся противостояние РФ с западной коалицией в Сирии. И, конечно, главное — это сохраняющаяся жесткая кредитно-денежная политика ФРС США, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«ЦБ РФ может защитить рубль от политики высоких ставок со стороны США, повышая ставки у себя. Однако даже этот сценарий в перспективе негативно отразится на рубле. Для бизнеса снова увеличится стоимость фондирования. На этом фоне экономика может начать стагнировать и как следствие окажет давление на национальную валюту», — считает эксперт.

Из локальных негативных факторов стоит выделить выборы в Конгресс США. После них негативная риторика в отношении РФ наверняка усилится. Уже сейчас снова звучат заявления о том, что РФ продолжает вмешиваться в выборы. Это может стать очередным формальным поводом для формирования новых санкций. На горизонте до конца недели стабильность рубля будет сохраняться. Причиной поддержки рубля можно назвать обвальное падение американской валюты. Индекс доллара ушел ниже 96 пунктов и продолжает активно снижаться.

«Среднесрочная цель по паре доллар/рубль осталась прежней — это возврат к уровню 70,41. Краткосрочно рост ожидается к уровню 66,90. Однако при этом реперная точка смены тенденции находится на отметке 64,70. Однако пробой этого уровня должен сопровождаться сильным изменением фундаментальных факторов, чтобы стало возможным в полной мере говорить об изменении среднесрочной тенденции», — отметил Капустянский.

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