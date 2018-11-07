Москва, , 13:01 — REGNUM Рубль никак не отреагировал на итоги парламентских выборов США, что ожидаемо. Во-первых, окончательные итоги их ещё не подведены, и, кроме того, непосредственного влияния американской политики на российский финансовый сектор пока нет. Как и ожидалось, демократы смогли с небольшим перевесом взять контроль над Палатой представителей США, тогда как республиканцы — опять же, в соответствии с ожиданиями, сохранили за собой контроль над Сенатом. В результате, спикером палаты скорее всего будет назначена давний оппонент трампа Нэнси Пелоси, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного Финансового Центра» Владимир Рожанковский.

«В ходе этой избирательной кампании в парламент было выбрано большое число законодателей-женщин, подавляющее большинство которых являются непримиримыми критиками гендерной политики Трампа. Уже сейчас в прессе слышны реплики демократов о том, что пора прекратить «расследования» против Трампа и проводить «юридические процедуры». Всё это весьма печально, так как, похоже, Трамп повторяет путь своего предшественника Барака Обамы, реформы которого начали буксовать как раз когда парламент оказался расколот на две части по партийному принципу, и президент США лишился возможности быстро проводить законопроекты», — пояснил эксперт.

Тем не менее, потенциально неотыгранные факторы влияния на курс рубля всё же есть — это, к примеру, неожиданное объявление вчера вечером на сайте Конгресса о том, что в ноябре будут вводиться санкции по т.н. «делу Скрипалей». Пока эти санкции не вполне понятны — во всяком случае, конкретных мероприятий в отношении российского финансового сектора ­ — таких как, например, заморозка долларовых корреспондентских счетов госбанков — не просматривается, поэтому рубль находится в нерешительности.

«Сегодня, 7 ноября, рубль продолжает колебаться вокруг отметки 66, т. е. из своего последнего курсового диапазона (торгового канала) 65,75−66,15 к доллару отечественная валюта не вышла. И вряд ли выйдет даже завтра (8 ноября). Влияние цен на нефть в последние недели также минимальное. Сегодня выйдут данные от минэнерго США по запасам нефти, которые, судя по вчерашней аналогичной публикации от Американского института нефти, могут неприятно разочаровать. Таким образом, появится ещё один фактор давления на рубль, который, впрочем, необязательно будет отработан, так как корреляция с нефтью у рубля в последние недели снижается», — полагает Рожанковский.

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