Москва, 7 ноября, 2018, 15:14 — ИА Регнум. На сегодняшний день, несмотря на значительные успехи в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), другими группировками, террористы по-прежнему представляют самую серьёзную угрозу для всех без исключения стран. Такое заявление сегодня, 7 ноября, в ходе XVII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ России сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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По словам главы внешнедипломатического ведомства, боевики адаптируются к меняющимся реалиям, диверсифицируют источники и каналы получения финансовой и материально-технической поддержки своей деятельности, в том числе посредством укрепления связей с наркобизнесом и организованной преступностью. Также они продолжают пользоваться сохраняющейся разобщенностью международного сообщества.

«Потерпев военное поражение в Сирии, террористические группировки создают новые плацдармы, вербовочные сети, «спящие ячейки» в других странах», — добавил Сергей Лавров.

Одним из наиболее опасных последствий такой политики глава МИД РФ назвал «иностранных террористов-боевиков», которые массово возвращаются в страны происхождения либо в третьи государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в качестве следующей жертвы террористов американское издание National Interest назвало Иорданию. Именно туда, по данным издания, могут устремиться члены террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после их разгрома в Сирии. Отмечается, что на сегодня Хашимитское королевство занимает третье место по численности среди иностранных боевиков террористической группировки: в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправились почти 3 тыс. иорданцев. Кроме того, проблемы безработицы, нищеты, слабого управления и религиозного экстремизма усугубляют угрозу дестабилизации обстановки в стране.