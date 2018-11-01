Американские СМИ назвали следующую мишень террористов ИГИЛ*

Вашингтон, , 07:51 — REGNUM После разгрома боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии террористы могут устремиться в Иорданию. Именно эту страну американское издание National Interest называет в качестве следующей жертвы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрожает уже странам ШОС

По данным издания, боевики могут укрепить свои позиции в Иордании, при этом не спасёт государство и тот факт, что Хашимитское королевство известно в качестве основного союзника США в борьбе с террором.

«Растущие внутри королевства признаки говорят о том, что страна, при всех её связях с Западом, вскоре может стать серьезной постсирийской мишенью для «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отмечают авторы статьи.

По имеющимся данным, экстремистская активность в Иордании растёт с 2015 года. На сегодня страна занимает третье место по численности среди иностранных боевиков террористической группировки: в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправились почти 3 тыс. иорданцев. Кроме того, проблемы безработицы, нищеты, слабого управления и религиозного экстремизма усугубляют угрозу дестабилизации обстановки в стране.

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По мнению авторов статьи, поскольку численность боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает снижаться в Сирии и Ираке, уже в скором времени они могут вернуться на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину о полном разгроме «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на обоих берегах Евфрата в Сирии. После ликвидации основных сил этой террористической организации в Ираке и Сирии боевики начали перемещаться на территорию других стран. Сейчас членов террористической организации можно найти в Ливии, Египте, Сомали. Одним из предполагаемых мест расположения новой штаб-квартиры террористической организации назывался Афганистан.

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