Симферополь, 7 ноября, 2018, 14:33 — ИА Регнум. С начала 2018 года жители Республики Крым набрали кредитов в два раза больше, чем за весь прошлый год, существенно увеличив свои долги.

echera На кредитной «игле»

«Населению было выдано 24,3 миллиарда рублей. При этом задолженность крымчан по кредитам также выросла на 74,3% и составляет 25,6 миллиардов рублей», — сообщили в пресс-службе крымского отделения Южного главного управления Банка России.

В целом юридические и физические лица, по данным специалистов, за девять месяцев этого года на территории Крыма набрали кредитов на 74 миллиарда рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов отмечал, что по итогам 2017 года реальные денежные доходы крымчан выросли более чем на 13%.

«Это самый высокий показатель по России. Средняя зарплата в 2017 году на территории полуострова выросла по сравнению с 2016 годом на 6% и составила 26,3 тысячи рублей», — говорил руководитель региона, подчёркивая, что полуостров занимает первое место среди регионов России по росту реальных доходов населения.