Москва, 7 ноября, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Спецслужбы должны создать системы депонирования ключей шифрования мессенджеров для доступа к переписке террористов, заявил 7 ноября директор ФСБ РФ Александр Бортников на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ.

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Глава ФСБ подчеркнул, что операторам связи также необходимо начать тесно сотрудничать со спецслужбами, чтобы пресекать деятельность боевиков, при этом строго соблюдая права законопослушных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Бортников заявил, что спецслужбы РФ оценивают как весьма серьезное возможное слияние террористических группировок «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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