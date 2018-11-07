ФСБ в ходе ЧМ-2018 пресекла попытки использовать дроны для терактов

Москва, , 11:10 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ходе первенства планеты по футболу в России предотвратили попытки террористов воспользоваться беспилотниками. Об этом на открытии совещания глав российских спецслужб и правоохранительных органов заявил директор ФСБ Александр Бортников.

По словам главы ведомства, сегодняшнее бесконтрольное распространение беспилотных аппаратов на руку лицам, замышляющим теракты. Бортников подчеркнул, что попытки использовать дроны для терактов были отмечены не только в ходе ЧМ-2018, но и в ходе подготовки и проведения других массовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе во время военного парада в Каракасе (Венесуэла) была совершена атака на высшее руководство страны: террористы задействовали два промышленных дрона со взрывчаткой.

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