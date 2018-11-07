Торецк, ДНР, 7 ноября, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Сотрудники спецподразделения налоговой милиции государственной фискальной службы Украины (ГФС) обнаружили на подконтрольной Украине территории ДНР тайник с 1,5 тыс. литрами спирта, сообщили 6 ноября на официальной странице Операции объединённых сил (ранее «АТО») в социальной сети Facebook.

Skitterphoto Ящик сомнительного алкоголя

«В ходе проверки, вблизи линии соприкосновения, между населёнными пунктами Майорск и Дзержинск (переименован в Торецк — ИА REGNUM ), обнаружен тайник. В нём находилось 150 бутылок объёмом 10 литров каждая с жидкостью с характерным запахом спирта», — сказано в сообщении.

По оценке налоговиков, общая стоимость изъятого спирта составляет чуть меньше миллиона российских рублей.

Напомним, алкоголизм является одной из наиболее распространённых причин небоевых потерь среди боевиков ВСУ. К примеру, в конце августа 2018 года официальный представитель ДНР заявил, что в течение десяти дней в семи подразделениях ВСУ погибли 64 боевика, причём 48 из них — вследствие отравления алькогольным суррогатом.

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