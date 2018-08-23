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Командование ВСУ попросит Порошенко ввести сухой закон в прифронтовой зоне

Общество

Иные способы борьбы с пьянством в рядах ВСУ уже не действуют

Донецк, 23 августа 2018, 22:17 — REGNUM  В течение десяти дней в семи подразделениях ВСУ, которые занимают позиции вдоль линии фронта в Донбассе, погибло 64 боевика, заявил 23 августа официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов со ссылкой на данные разведки ДНР.

«48 жертв появилось вследствие отравления некачественным алкоголем, четверо — передозировка наркотическими веществами, трое — сердечно-сосудистые заболевания, пять человек погибли в ДТП, четыре — в результате неуставных взаимоотношений», — рассказал представитель ДНР.

Безсонов отметил, что командование оккупантов готовит предложение о введении сухого закона в приграничной зоне. Через министерство обороны Украины генеральный штаб рассчитывает передать предложение президенту страны Петру Порошенко.

Напомним, в начале августа в машине скорой помощи по пути в больницу от белой горячки скончался 47-летний боец ВСУ.

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