Вашингтон, 7 ноября, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Американская компания Boeing намерена направить операторам моделей 737 Max предупреждения о возможности сбоя во время полета, сообщает Bloomberg.

Oleg V. Belyakov Boeing 737 MAX

По данным издания, ошибочные данные системы контроля полета могут привести к крутому пикированию воздушного судна. Предупреждение основано на предварительных результатах проверки крушения Boeing 737 авиакомпании Lion Air в Индонезии.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 разбился в Яванском море через 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты. Самолет был совсем новый и начал эксплуатироваться всего несколько месяцев назад. На борту лайнера находились 189 человек, все они погибли.

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