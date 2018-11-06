Москва, 6 ноября, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Несмотря на рост количества имеющихся у России крылатых ракет, ракет морского базирования все равно по сравнению с теми же США меньше на порядок, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Иван Шилов ИА REGNUM Запуск ракет

Ранее в статье в газете «Красная звезда», посвященной шестилетию руководства Сергея Шойгу Минобороны России, говорилось о том, что с 2012 года более чем в 30 раз выросло количество высокоточных крылатых ракет. Прорыв обеспечен поставками в войска оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», а также подводных и надводных кораблей с ракетным комплексом «Калибр».

Сильно удивляться такому количественному росту крылатых ракет не стоит — столь высокая цифра объясняется тем, что их было очень мало, а в последние годы они активно производятся. Если мы говорим о тех же крылатых ракетах морского базирования, то их у России всё равно по сравнению с теми же США меньше на порядок (американские ВМС несут тысячи крылатых ракет Tomahawk).

Что касается крылатых ракет сухопутного базирования, то их стало достаточно много, но все они ограничены по дальности 500 километрами — Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности всё ещё пока в силе.

Если США, как и сказали, выйдут из него — вполне вероятно, что Россия может быстро развернуть производство сухопутной версии крылатых ракет средней дальности «Калибр», что приведет к ещё большему росту количества этого оружия в российской армии.

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