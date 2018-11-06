Москва, 6 ноября, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Цены на нефть 5 ноября укрепились, хотя в результате вечернего отката показали минимальный внутридневной прирост. После неудачных попыток закрепиться за пределами уровня $74, Brent откатилась, но все же смогла прервать пятидневную серию падения, которая наблюдалась на протяжении прошлой недели. Сегодня, 6 ноября, на утренних торгах отировки продолжают поползновения на север, удерживаясь немногим ниже уровня $73, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Mapya Нефть

«5 ноября официально вступили в силу американские санкции в отношении Ирана. Однако заметного впечатления на рынок это событие не произвело. И вот почему. Во-первых, возобновление ограничений уже давно отыграно рынком и было учтено в ценах (на пике — месяц назад, когда котировки обновили 4-летние максимумы). Во-вторых, Вашингтон сделал исключения для восьми стран, и некоторые из них входят в число крупнейших покупателей иранской нефти. В-третьих, Тегеран твердо дал понять, что будет нарушать санкции, сопротивляясь давлению США», — пояснил эксперт.

Также, по его мнению, сейчас нет предпосылок для роста цен на черное золото в контексте глобальной экономики. Ухудшение статистики в Китае и других странах усиливает беспокойство инвесторов по поводу перспектив мирового спроса. Доллар сохраняет относительно высокие позиции, а ключевые производители в лице Саудовской Аравии, России и США наращивают добычу.

Так что в краткосрочной перспективе понижательные риски для Brent еще присутствуют. Но поддержка может прийти со стороны более агрессивной позиции Америки в адрес Ирана и поддерживающих его стран, а также со стороны экспортеров ОПЕК, которые будут задействовать вербальные интервенции, чтобы предотвратить более масштабную просадку цен.

«6 ноября трейдеры будут мониторить новости с санкционного фронта, следить за динамикой доллара, а также ждать свежих еженедельных данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти. Если запасы сократятся, релиз окажет кратковременную поддержку котировкам. В случае дальнейших продаж надежная поддержка для Brent ожидается в районе психологической отметки $70, тогда как заветной целью для быков сейчас является уровень $75», — полагает Мащенко.

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