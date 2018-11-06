Ближайший уровень поддержки нефти находится на $72

Москва, , 07:20 — REGNUM На торгах ICE 2 ноября цена нефти смеси Brent начала расти, но к вечеру ррост не удержался. К закрытию торгов 2 ноября нефть подешевела на 0,19% до $72,61 за баррель. Однако 5 ноября падение сменилось ростом, к вечеру нефть повысилась в цене до $73,44 за баррель. Накануне было похоже на то, что цена черного золота пробила все поддержки и бесконтрольно летит вниз, как в кризисные времена, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

2 ноября вышел еженедельный отчет Baker Hughes, который принес на рынок довольно оптимистичные новости о сокращении количества активных нефтедобывающих платформ в США. Правда, сократилось это число всего на одну вышку — до 874 буровых платформ, но это не помешало росту в понедельник. Госдеп США вывел из-под санкций против Ирана восемь стран, покупающих иранскую нефть, в том числе Индию, Китай, Южную Корею, Японию, Турцию, Италию, Грецию и Тайвань. Это стало неудивительным после резких заявлений Индии и более осторожных намеков Китая о том, что они продолжат по-прежнему покупать нефть у Ирана.

Вероятно, нефтяной рынок ранее реагировал падением на то, что при столь непримиримой позиции ряда стран и готовности США идти им на уступки предложение нефти может не сократиться в ноябре. Ближайший уровень поддержки по цене нефти Brent располагается на уровне в $72 за баррель, сопротивление находится около $75 за баррель. Ожидается, что цена Brent сегодня, 6 ноября, будет находиться в диапазоне $73−74 за баррель.

Читайте также: Неопределённость на рынке нефти сходит на нет