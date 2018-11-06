Казань, 6 ноября, 2018, 05:30 — ИА Регнум. В деле о банкротстве «дочки» старейшего завода Татарии — АО «КЗСК-Силикон» — важные изменения. Арбитражный суд республики удовлетворил заявление малоизвестной строительной компании «Балкыш», которая взяла на себя погашение всех многомиллиардных долгов оператора крупного инвестиционного проекта, в котором свыше 48% доли уставного капитала принадлежит правительству РФ. Если до 22 ноября 2018 года компания раздаст все долги кредиторам АО, то производство по делу о банкротстве может быть прекращено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Напомним, акционерное общество было учреждено восемь лет назад на базе АО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК), отсчитавшего почти 90 лет работы в химической отрасли Татарии. Существенную долю в КЗСК имела экс-глава правления банка «Спурт» Евгения Даутова. В задачи созданного АО «КЗСК-Силикон», куда с долей более 48% вступило правительство РФ, входила реализация инвестиционного проекта по созданию производственных мощностей для выпуска метилхлорсиланов и продуктов их переработки. Проект на тот момент позиционировался как единственный в своём роде не только в России, но и во всём СНГ. Строительство планировалось на заёмные средства, часть из которых выделил казанский «Спурт», позднее лишившийся лицензии и обанкротившийся в том числе и из-за кредитования аффилированных с ним компаний. Основной объём необходимого финансирования должен был предоставить Внешэкономбанк, одобривший кредит на 7,8 млрд рублей, но из общей суммы фактически было выделено лишь порядка 3,4 млрд рублей. В феврале 2016 года из-за разногласий по стоимости проекта финансирование было приостановлено, у АО «КЗСК-Силикон» начались проблемы с оплатой контрактов и один из подрядчиков потребовал признать компанию банкротом. Требование было удовлетворено и до 18 ноября 2018 года АО должно было находиться на этапе конкурсного производства.

16 июля 2018 года в суд, где рассматривалось банкротное дело АО, было подано заявление от ООО «СК «Балкыш», которое объявило о готовности полностью погасить требования кредиторов компании «КЗСК-Силикон». В конце октября заявление, слушания по которому несколько раз откладывались, было рассмотрено. Подробности заседания стали известны в начале ноября.

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«Представитель заявителя в судебном заседании заявление о намерении одновременно удовлетворить в полном объеме все требования кредиторов должника, поддерживает. Представители кредитора, уполномоченного органа возражений не имеют», — отмечалось в материалах суда, решением которого заявление ООО было удовлетворено и теперь у компании есть 20 дней на перечисление средств.

Судебное заседание по итогам погашения ООО «Строительная компания Балкыш» всех требований кредиторов, включенных в реестр АО «КЗСК-Силикон», назначено на 22 ноября 2018 года.

Известно, что на начало октября 2018 года в реестре кредиторов числились требования на сумму 4 433 582 252 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от участия в проекте пострадало и «материнское» АО «КЗСК». На сегодня завод находится под внешним управлением, долги перед кредиторами составляют несколько миллиардов рублей. При этом один из кредиторов АО «КЗСК-Силикон» требовал привлечь к субсидиарной ответственности завод как контролирующее лицо «дочернего предприятия». Но в отличие от «дочки» это предприятие, входящее в список стратегических компаний России, решено спасать силами госкорпорации «Ростех» и Минпромторга РФ.

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