Миллиарды с лёгкой руки: долги провального «КЗСК-Силикон» готовы погасить

Казань, , 04:49 — REGNUM У банкротящегося предприятия, в котором доля правительства РФ превышает 48%, появился шанс на спасение. В Арбитражный суд Татарии поступило заявление от малоизвестной строительной компании, чей уставной капитал всего 10 тыс. рублей, но при этом она готова «удовлетворить в полном объёме все требования кредиторов АО «КЗСК-Силикон» в течение 20 дней с даты вынесения арбитражным судом соответствующего определения». В реестр кредиторов АО включены требования на 3,864 млрд рублей, но не все ходатайства на сегодня рассмотрены. Заявление ООО «СК Балкыш» намеренного погасить долги общества суд рассмотрит 9 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, АО «КЗСК-Силикон» было создано в 2010 году на базе старейшего предприятия Татарии — АО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК), долю в котором имела теперь уже бывший председатель правления банка «Спурт» Евгения Даутова. В число акционеров нового предприятия, которое должно было реализовать проект по строительству промышленных мощностей для выпуска метилхлорсиланов и продуктов их переработки, вошло правительство РФ с долей более 48%. Данный проект анонсировался как уникальный в своём роде для всего СНГ. С подрядчиками, которых было несколько десятков, были подписаны госконтракты, стройка началась, под неё кредиты выдал не только банк «Спурт», но и Внешэкономбанк. С последним кредитный договор был заключён на 7,8 млрд рублей, но было выплачено около 3,4 млрд рублей и в феврале 2016 года финансирование было приостановлено в связи с разногласиями по размеру затрат. В итоге начались задержки платежей по контрактам и один из подрядчиков обратился в суд с требованием признать АО «КЗСК-Силикон» банкротом. На сегодня компания находится на этапе конкурсного производства, который должен продлиться до 18 ноября 2018 года.

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После того как проблемы начались у АО «КЗСК-Силикон» финансовые сложности возникли и у «материнской компании» — КЗСК. В отношении неё было введено наблюдение, но стратегический завод, включённый в соответствующий список России, решено спасать силами госкорпорации «Ростех» и Минпромторга РФ. А вот банку «Спурт» спасение уже не грозит, у него отозвана лицензия, а сам он признан банкротом. Евгения Даутова проходит фигурантом уголовного дела и до 6 октября 2018 года пробудет под домашним арестом.

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10 июля 2018 года прошло собрание кредиторов АО «КЗСК-Силикон», где было решено продлить срок конкурсного производства. Помимо этого, на нём было озвучено, что в реестр кредиторов включены требования на сумму 3 864 302 753,21 рубля. Стоит отметить, что далеко не все ходатайства от тех, кому задолжало АО, рассмотрены судом, поэтому сумма претензий ещё может вырасти.

23 июля 2018 года в Арбитражный суд РТ поступило неожиданное заявление от малоизвестной фирмы — ООО «СК «Балкыш», чей директор официально заявил о готовности «удовлетворить в полном объёме все требования кредиторов АО «КЗСК-Силикон» в течение 20 дней с даты вынесения арбитражным судом соответствующего определения».

"Способ удовлетворения всех требований кредиторов АО «КЗСК-Силикон» — путём перечисления денежных средств на специальный банковский счёт должника. Прошу Арбитражный суд Республики Татарстан назначить судебное заседание по рассмотрению настоящего заявления в кратчайшие сроки», — пишет в своём заявлении директор ООО Хайдар Закеев.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано 31 июля 2008 года в Казани, основной вид деятельности — подготовка строительной компании. Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей, единственный участник — Рашит Сафин. Последний также выступает учредителем и соучредителем ещё трёх компаний — ООО «Балкыш» (основной вид деятельности — разборка и снос зданий), территориальной профсоюзной организации «Работников малых предприятий «Народный» Республики Татарстан» и ООО «Управляющая компания «Научное производственное объединение Экосистемы» (Чувашия).

До этого от истца, инициировавшего банкротное дело, в суд поступило ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих АО «КЗСК-Силикон» лиц. В частности, АО «Казанский завод синтетического каучука». Сумма ответственности заявлена в размере 4 433 582 252 рублей. Это требование суд должен рассмотреть 15 августа 2018 года.