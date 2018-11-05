Марсель, Франция, 6 ноября, 2018, 00:38 — ИА Регнум. В центре французского Марселя спасательные службы разбирают завалы после обрушения аварийных жилых домов. Не исключено, что на месте ЧП могут оставаться люди, сообщает агентство France-Presse.

Дом

Два ветхих трехэтажных дома обрушились утром 5 ноября. Один из домов был расселен, однако в нем могли находиться бездомные. Во втором доме могли находиться 12 человек.

В разборе завалов участвуют около сотни спасателей и пожарных, свыше 30 полицейских следят за порядком. По данным городских властей, пострадали два человека, они отправлены в ближайшую больницу.

Отмечается, что еще один дом в центре города также может рухнуть.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в американском Балтиморе частично обрушилось здание сортировочного центра компании Amazon. Погибли два человека.

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