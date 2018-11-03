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Два человека погибли в США при обрушении здания

Происшествия

Причины обрушения устанавливаются

Два человека погибли в США при обрушении здания
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
Скорая помощь

Балтимор, США, 3 ноября 2018, 18:24 — REGNUM  Два человека погибли в городе Балтимор в США, штат Мэриленд в результате частичного обрушения здания сортировочного центра компании Amazon. Об этом сообщила 3 ноября газета The Baltimore Sun.

Стена здания, высотой около 15 метров, обрушилась в пятницу вечером, 2 ноября. Официальная причина обрушения не называется, но известно, что накануне в районе расположения сортировочного центра прошли сильные дожди со штормовым ветром.

Одного из погибших обнаружили в день обрушения, 2 ноября. Второй погибший был найден спасателями при разборе завалов. На данный момент неизвестно, были ли погибшие сотрудниками компании Amazon, которой принадлежит здание или работниками транспортной компании-подрядчика.

В данный момент спасатели продолжают разбор завалов, чтобы убедиться в отсутствии под обломками других погибших.

Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось о госпитализации 30 человек в американском городе Клемсон, штат Южная Каролина. Инцидент произошёл на вечеринке в частном клубе. Пол здания провалился в подвал вместе с танцующими людьми.

Читайте ранее в этом сюжете: Пробили пол, танцуя: 30 человек пострадали на вечеринке в США

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Обрушения зданий
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