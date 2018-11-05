Трамп усомнился в возможности встречи с Путиным в Париже
Вашингтон, 5 ноября, 2018, 22:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не уверен, что 11 ноября в столице Франции он встретится с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом, как передает Reuters, сообщил сам глава Белого дома США.
Kremlin.ru
Дональд Трамп
«Я не уверен, что у нас (Трампа и Путина) будет встреча в Париже», — сказал американский лидер.
По его словам, переговоры двух лидеров скорее всего не состоятся.
Ранее ряд СМИ сообщал, что встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа может состояться 11 ноября 2018 года в Париже на праздновании столетия окончания Первой мировой войны.
Читайте также: Bloomberg назвало вероятную дату встречи Путина и Трампа