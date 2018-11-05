Вашингтон, 5 ноября, 2018, 22:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не уверен, что 11 ноября в столице Франции он встретится с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом, как передает Reuters, сообщил сам глава Белого дома США.

Kremlin.ru Дональд Трамп

«Я не уверен, что у нас (Трампа и Путина) будет встреча в Париже», — сказал американский лидер.

По его словам, переговоры двух лидеров скорее всего не состоятся.

Ранее ряд СМИ сообщал, что встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа может состояться 11 ноября 2018 года в Париже на праздновании столетия окончания Первой мировой войны.

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