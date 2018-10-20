Bloomberg назвало вероятную дату встречи Путина и Трампа

Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп может встретиться в президентом России Владимиром Путиным в ноябре в Париже или на саммите G20 в Буэнос-Айресе, который состоится в конце ноября. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации США.

По словам собеседника агентства, встреча Путина и Трампа может состояться на праздновании столетия окончания Первой мировой войны 11 ноября 2018 года или же на полях саммита G20 в Аргентине 30 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни США не ведут подготовку саммита глав государств в Париже. По его словам, высшим руководством России и США не ставится этот вопрос в повестку дня, соответственно, никакой подготовки к встрече лидеров стран не ведется.

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