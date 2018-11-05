Вашингтон, 5 ноября, 2018, 21:13 — ИА Регнум. Истребитель СУ-27, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Российской Федерации, небезопасно перехватил американский самолет-разведчик EP-3 над Черным морем 5 ноября. Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил (ВМС) США на странице в соцсети Twitter.

Mil.ru Су-27

«Российский СУ-27 перехватил EP-3 над Черным морем», — говорится в сообщении.

В ВМС США считают, что истребитель СУ-27, совершивший «опасные маневры», поставил под угрозу жизни американских пилотов.

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