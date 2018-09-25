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Су-35 взял на прицел F-22 в небе Сирии — СМИ

Происшествия

«Российский истребитель перехватил самолет ВВС США F-22 Raptor в небе над Сирией»

Су-35 взял на прицел F-22 в небе Сирии — СМИ
Иллюстрация: Mil.ru
Два самолета Су-35С ВВС России

Дамаск, 25 сентября 2018, 07:38 — REGNUM  Фотографии, доказывающие уязвимость американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor перед российскими военными самолетами Cу-35, появились в интернете. Об этом сообщает портал Defence Blog.

Так, на снимках видно, что российский военный самолет взял на прицел американский самолет-невидимку.

«Российский истребитель перехватил самолет ВВС США F-22 Raptor в небе над Сирией», — пишет портал.

По неподтвержденным данным, фотографии были получены благодаря оптико-локационной станции ОЛС-35. При каких обстоятельствах были сделаны фото, не уточняется.

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