Киев, 4 ноября, 2018, 21:47 — ИА Регнум. На Украине следователи допросили 367 человек по делу о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, скончавшуюся 4 ноября в лечебном учреждении. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на странице в соцсети Facebook.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Полиция Украины

«Продолжается досудебное расследование, в ходе которого были допрошены 367 человек», — написала Сарган.

По ее словам, следователи по данному делу также назначили 21 экспертизу, провели 9 обысков и 26 осмотров.

Как ранее передавало ИА REGNUM, летом 2018 года на Украине облили кислотой чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. 4 ноября пострадавшая женщина скончалась в лечебном учреждении.

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