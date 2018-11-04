Глава МИД Украины отреагировал на смерть советницы мэра Херсона

Киев, , 20:31 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на странице в соцсети Twitter отреагировал на гибель советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

«Если не сможем закончить то, что делала Е. Гандзюк, то точно ничего не сможем, — написал Климкин. — … Дело в нас и в том, что мы делаем, чтобы такой ужас не просто не случался».

Как ранее передавало ИА REGNUM, чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую летом 2018 года облили кислотой, умерла в лечебном учреждении на Украине 4 ноября.

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