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Глава МИД Украины отреагировал на смерть советницы мэра Херсона

Политика

Чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую летом 2018 года облили кислотой, умерла в лечебном учреждении на Украине 4 ноября

Киев, 4 ноября 2018, 20:31 — REGNUM  Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на странице в соцсети Twitter отреагировал на гибель советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

«Если не сможем закончить то, что делала Е. Гандзюк, то точно ничего не сможем, — написал Климкин. — … Дело в нас и в том, что мы делаем, чтобы такой ужас не просто не случался».

Как ранее передавало ИА REGNUM, чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую летом 2018 года облили кислотой, умерла в лечебном учреждении на Украине 4 ноября.

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