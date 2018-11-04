Порошенко призвал найти убийц чиновницы Гандзюк

Киев, 4 ноября 2018, 18:02 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Украины должны найти напавших на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, скончавшуюся 4 ноября в лечебном учреждении. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на странице в соцсети Twitter.
«Обращаюсь к правоохранителям сделать все возможное, чтобы убийцы Е. Гандзюк были найдены», — написал глава государства.
По его словам, злоумышленников необходимо наказать по всей строгости закона.
Порошенко добавил, что все украинское общество должно «объединить усилия и помочь правоохранительным органам» в расследовании данного дела.
Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября на Украине в лечебном учреждении умерла пережившая покушение чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую летом 2018 года облили кислотой.
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