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Порошенко призвал найти убийц чиновницы Гандзюк

Политика

4 ноября на Украине в лечебном учреждении умерла пережившая покушение чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк

Порошенко призвал найти убийц чиновницы Гандзюк
Иллюстрация: Torange.biz
Постмайданная Украина

Киев, 4 ноября 2018, 18:02 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов Украины должны найти напавших на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, скончавшуюся 4 ноября в лечебном учреждении. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на странице в соцсети Twitter.

«Обращаюсь к правоохранителям сделать все возможное, чтобы убийцы Е. Гандзюк были найдены», — написал глава государства.

По его словам, злоумышленников необходимо наказать по всей строгости закона.

Порошенко добавил, что все украинское общество должно «объединить усилия и помочь правоохранительным органам» в расследовании данного дела.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября на Украине в лечебном учреждении умерла пережившая покушение чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую летом 2018 года облили кислотой.

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