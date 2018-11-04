Вашингтон, 4 ноября, 2018, 04:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обвинил демократа Джо Доннелли в применении «тактики России» в борьбе за кресло сенатора от штата Индиана. Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп против демократов

В сообщении говорится, что Доннелли якобы оплачивает рекламу в Facebook за своего «так называемого оппонента от Либертарианской партии». В этой связи глава США упомянул Россию, однако неясно, сделано это всерьёз или с сарказмом.

«Доннелли пытается украсть выборы? Разве это не то, что сделала Россия?!» — ответил Трамп.

Доннелли намерен переизбраться сенатором от Индианы. В борьбе также участвуют республиканец Майк Браун и кандидат от Либертарианской партии США Люси Брентон.

Как сообщало ИА REGNUM, в США продолжается расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента в 2016 году. Российские власти не раз опровергали обвинения в попытках повлиять на политические процессы в США.

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