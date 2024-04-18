Мадрид, 4 ноября, 2018, 01:39 — ИА Регнум. Мадридский клуб «Райо Вальекано» уступил «Барселоне» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра закончилась счетом 2:3 в пользу каталонцев.

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Хосе Анхель Посо (35-я минута) и Альваро Гарсия (57) принесли очки «Райо Вальекано». На 11-й минуте гол забил Луис Суарес из «Барселоны», после чего команда уступала почти до конца матча.

Однако 87-й минуте Усман Дембеле принес «Барсе» еще одно очко, а Суарес через три минуты повторил свой гол.

«Барселона» находится на первой строке турнирной таблицы с 24 очками. «Райо Вальекано» — на 19-м месте с 6 очками. В следующем туре «Барселона» 11 ноября встретится с «Бетисом», а «Райо Вальекано» сыграет с «Вильярреалом».

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