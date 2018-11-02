«Милан» может купить у «Барселоны» полузащитника Суареса

Милан, Италия, 2 ноября 2018, 12:42 — REGNUM «Милан» может купить у «Барселоны» полузащитника Дениса Суареса. Об этом сообщает Football Espana.
По информации издания, «Милан» заинтересован в услугах 24-летнего футболиста. С большой долей вероятности он покинет «Барселону» в зимнее трансферное окно.
Напомним, Денис Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2016 года. В текущем сезоне он не сыграл ни одного матча, попав в заявку команды лишь на две встречи.
В Кубке Испании Суарес сыграл в матче 1/16 финала с клубом «Культураль Леонеса», в котором не отметился результативными действиями.
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