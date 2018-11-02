Лондон, 2 ноября, 2018, 14:21 — ИА Регнум. В свободном доступе в сети появились личные данные 257 тыс. пользователей соцсети Facebook. Об этом сообщает 2 ноября BBC.

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По данным телекомпании, всего на руках у хакеров имеются данные 120 млн пользователей Facebook, украденные с помощью вредоносных расширений для браузеров.

«Мы продаем персональную информацию пользователей Facebook. Наша база включает 120 млн аккаунтов, с возможностью выборки по конкретным странам», — цитирует телекомпания сообщение хакеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября стало известно, что руководство социальной сети Facebook подтвердило кражу контактных данных 29 млн пользователей. Согласно заявлению сервиса, у 15 млн учетных записей хакерами были украдена информация об имени и телефоне или электронной почте, которые используются для входа. У 14 млн пользователей была похищена вся информация.

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