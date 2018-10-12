Facebook подтверждает кражу данных 29 млн пользователей

Сан-Франциско, США, , 21:55 — REGNUM Руководство социальной сети Facebook подтвердило кражу контактных данных 29 млн пользователей, 12 октября передает агентство Reuters.

«Мы сотрудничаем с ФБР, которое активно занимается расследованием и попросило нас не раскрывать, кто может стоять за этой атакой», — говорится в заявлении Facebook.

Согласно заявлению, у 15 млн учетных записей хакерами были украдена информация об имени и телефоне или электронной почте, которые используются для входа. У 14 млн пользователей была похищена вся информация.

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