Москва, 2 ноября, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Большинство жителей России (73%) удовлетворены своим местом работы. Больше всего довольны своей работой жители Центрального и Сибирского ФО — по 80%, меньше всего — жители Южного и Уральского ФО — 58% и 65% соответственно. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег». реж Александр Татарский. 1983. СССР Маловато будет!

При этом доля граждан РФ, которые удовлетворены своей зарплатой, оказалась существенно ниже. Так, считают, что их работа хорошо оплачивается, чуть больше половины работающих граждан (56%), полностью устраивает зарплата лишь 17% опрошенных. 32% заявили, что они получают меньше, чем заслуживают. 10% категорически не согласны с размером оплаты своего труда.

Больше всего удовлетворённость зарплатой оценили жители Сибири — 72%. Ниже всего удовлетворенность оплатой труда — среди жителей Северо-Западного и Южного округов — по 53%.

Опрос проведен в октябре 2018 года. В опросе приняли участие более 800 респондентов старше 18 лет из всех типов населённых пунктов и всех федеральных округов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 77% работающих жителей России заявили, что в целом они удовлетворены своей работой. Среди граждан старше 60 лет доля довольных своей работой оказалась еще выше — 84%.

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