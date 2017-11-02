77% жителей России любят свою работу

Москва, , 08:47 — REGNUM В России в среднем среди взрослого населения работают 58% граждан. Большинство работающих (75—84%) приходится на молодых людей 25—29 лет, среди которых доля работающих достигает 75—84%.

Среди молодых людей 18—24 лет работающими себя назвали 42% опрошенных. Среди людей старше 60 лет продолжают работать 13% респондентов.

77% работающих жителей России заявили, что в целом они удовлетворены своей работой.

Среди граждан старше 60 лет доля довольных своей работой оказалась еще выше — 84%.

Самыми довольными своей работой оказались жители Центрального ФО — 91%, а наименее удовлетворенными работой себя назвали жители северо-запада (62%) и юга России (66%).

В ходе опроса 80% работающих граждан РФ заявили, что работа отвечает их ожиданиям. Этот показатель стабилен в различных возрастных и гендерных группах.

61% респондентов ответили, что их работа в той или иной степени хорошо оплачивается.

Вместе с тем треть работающих россиян признались, что за последние годы им приходилось менять место работы.

Основные причины смены работы — низкие заработки (88%), отсутствие перспектив для жизни (39%) и отсутствие работы в том регионе или городе, где проживает гражданин (32%).

Такие факторы для смены работы, как криминогенная обстановка, плохая экология, неблагоприятный климат или межнациональные конфликты назвали всего 3—5% работающих жителей России.

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах России. Выборка репрезентирует взрослое население.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 в России отмечено устойчивое снижение числа безработных граждан. В среднем по России уровень безработицы на 1 октября 2017 года составил 0,9% от численности экономически активного населения.

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