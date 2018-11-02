Киев, 2 ноября, 2018, 11:02 — ИА Регнум. До наступления зимы осталось менее месяца, а на Украине уже заговорили о возможных массовых отключениях тепла. Без отопления в стране могут замёрзнуть целые города. Возможной такую ситуацию делает разрешение правительства Украины о прекращении поставки газа потребителям, имеющим задолженности по оплате отопления. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной рады, сопредседатель украинской партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

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Подобное решение киевских властей парламентарий сравнил с «лицензией на убийство».

«Правительство разрешило с 1 декабря НАК «Нафтогаз Украина» в минусовую температуру зимой за долги отключать у людей газ. […] Раньше нельзя было в минусовую температуру газ отключать», — заявил Александр Вилкул.

Он напомнил, что за последние пять лет в стране долги по оплате за жилищно-коммунальные услуги выросли в семь раз и достигли 38 миллиардов гривен (более 88 миллиардов рублей). При этом, по его словам, такая ситуация сложилась не из-за того, что население не хочет платить, а потому что просто у людей нет денег.

«Последствия это зимы еще очень долго будут аукаться и отражаться на нашей стране», — уверен депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году правительство Украины резко (в 10 раз) подняло тарифы на газ для населения и промышленности. В апреле 2018 года на волне переговоров с МВФ «Нафтогаз» предложил правительству Украины поднять цены на газ для населения до 65%. В октябре власти Украины приняли решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5%. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров.

Напомним, по состоянию на начало августа 2018 года цена на газ для населения Украины составляла 6958 гривен (247 долларов) за 1000 куб. м (6,958 гривны или 0,24 доллара за 1 куб. м газа).