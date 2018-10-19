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Кабинет министров Украины повысил цены на газ на 23,5% с 1 ноября 2018 года

Экономика

Это далеко не последнее повышение

Кабинет министров Украины повысил цены на газ на 23,5% с 1 ноября 2018 года
Цитата из м/ф «Жил-был пес». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР
Крик

Киев, 19 октября 2018, 18:09 — REGNUM  С начала ноября 2018 года цены на газ на Украине вырастут на 23,5%. Об этом сегодня, 19 октября, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

Гройсман сказал, что он, конечно, понимает, что для каждой украинской семьи рост цен на газ — это существенные трудности. Однако Гройсман попытался найти в этом и хорошую сторону, напомнив, что Международный валютный фонд требовал повышения цены на газ на 60% от текущей.

«Но в результате наших переговоров и компромисса нашли другой подход. И цены на газ с 1 ноября вырастут лишь на 23,5%, а не на 60%», — сказал Гройсман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавно кабинет министров Украины отложил повышение цен на газ до 27 октября.

Стоит отметить, что при повышении цены на газ на 23,5% стоимость тысячи кубометров газа может достигнуть 8,5 тысячи гривен (более $300).

При этом Гройсман на самом деле лукавит, так как это далеко не последнее повышение цены на газ. В условиях предоставления Украине очередного транша макрофинансовой помощи от МВФ сказано, что Киев так или иначе должен довести цены на газ для потребителей до уровня импортного паритета до апреля 2020 года.

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