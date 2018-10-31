«Оппоблок» требует от властей Украины снизить цены на газ до $177

Киев, , 18:10 — REGNUM На Украине стоимость 1000 кубических метров газа не может превышать 5000 грн. (177 долл). Об этом 31 октября заявил депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко во время рабочей поездки в Полтавскую область.

Он сообщил, что себестоимость добычи 1 тыс.куб.м украинского газа находится в пределах 100 долл.

«Стоимость газа в Украине не может превышать 5 тысяч гривен за тысячу кубов… Когда я занимал должность министра энергетики, газ стоил 700 грн за тысячу кубометров, а сегодня 8 500 (301 долл — ИА REGNUM ). То есть, его стоимость увеличилась более чем в десять раз. Мы должны реагировать, поэтому на следующей неделе зарегистрируем законопроект, где укажем, какой должна быть справедливая цена на газ ‑ и для населения, и для предприятий. Она должна быть на уровне 5 тысяч гривен, поскольку у газа собственной добычи, в том числе того, который добывается в Полтавской области, себестоимость 100 долларов», — рассказал Бойко.

Политик напомнил, что госпредприятия Украины добывают 15 млрд. кубометров газа, его достаточно для потребностей населения.

«Газ, который потребляет промышленность — тоже 15 млрд — импортируется по 300 долларов. Средняя цена — двести долларов, то есть 5 тысяч гривен. Вот такая логика. С учетом этой цены необходимо предоставлять субсидию. Это не популистское, а реальное видение, как решить ситуацию. В то время, когда я руководил Министерством энергетики, такого беспорядка нe было. Субсидии закладывалась на уровне 3,5 млрд в год, а нe 70 млрд, как сейчас. А люди могли платить за коммунальные услуги», — добавил Бойко.

Кроме того, депутат от фракции «Оппоблок» Юрий Павленко считает, что на Украине цену на газ нужно снизить в два раза — до 3000 грн. (106 долл) за 1 тыс. куб. м. По его данным себестоимость добычи природного газа на Украине — 53 долл за 1 тыс. куб. м.

«Цена на газ в Украине может и должна быть в два раза ниже… Если бы нынешний Кабинет министров, принимая решение, руководствовался интересами простого украинца, а не на требованиями МВФ и желанием максимально сохранить свои кресла, то он не поднимал бы цену на газ, а наоборот, уменьшил бы её в два раза. Для этого в Украине есть все возможности», — сказал Павленко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения повысится на 23,5% (до 8550 грн или 301 долл за 1000 кубических метров). По его словам, повышение цен на газ спасет страну от дефолта.

«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие переговоров (с МВФ)», — сказал Гройсман.

Кроме того, 19 октября правительство Украины приняло постановление № 867 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа», согласно которому цен на газ для населения будут подниматься в 2019—2020 гг. Так, согласно принятому документу в 2019 году Киев поднимет цены на газ для населения до $338 или 9600 гривен/тыс кубометров, а в 2020 году — до $500 или 14 000 грн/тыс кубометров.

Напомним, 19 октября МВФ сообщили, что Украина и Фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества stand-by, предусматривающей предоставление $3,9 млрд. Новую программу должен утвердить Исполнительный совет МВФ. Рассмотрение этого вопроса ожидается «в следующем году после парламентского одобрения государственного бюджета на 2019 год».