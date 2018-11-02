Вашингтон, 2 ноября, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Находящийся в поясе астероидов космический зонд Dawn («Восход») перестал выходить на сеансы связи. Об этом сообщили в американском аэрокосмическом агентстве NASA.

Buddy_Nath Астероид

Согласно предположениям экспертов агентства, причиной отключения антенн и других бортовых систем космического аппарата стала нехватка топлива. В настоящее время зонд находится на орбите карликовой планеты Церера, отметили в NASA.

В агентстве напомнили, что аппарат был запущен в 2007 году с целью исследовать астероид Веста и планету Церера. За 11 лет зонд преодолел в космическом пространстве около 7 млрд километров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что американский зонд Parker Solar Probe побил рекорд приближения к Солнцу. Станция, предназначенная для исследования звезды, приблизилась к ней ближе, чем какой-либо другой космической аппарат в истории.

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