Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Американский зонд Parker Solar Probe побил рекорд приближения к Солнцу. Об этом сообщает NASA.

Станция, предназначенная для исследования Солнца, приблизилась к звезде ближе, чем какой-либо другой космической аппарат в истории. На какое именно расстояние зонд подобрался к Солнцу, не уточняется.

Отметим, что в 1976 году аппарат Helios 2 приблизился к Солнцу на расстояние 43,4 млн км.

Напомним, зонд стартовал 12 августа с космодрома на мысе Канаверал. Предполагается, что аппарат будет изучать Солнце, миссия рассчитана на семь лет.

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