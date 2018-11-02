Якутск, 2 ноября, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Указ главы Якутии Айсена Николаева о социально-экономическом развитии республики реалистичнее, чем региональная стратегия — 2030, но по вопросам занятости и безработицы цифры в нём не складываются. Такое мнение высказал политолог и журналист Виталий Обедин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

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«В тексте есть место вопросам занятости и безработицы. И там всякие интересные цифры. По мне они как-то… не складываются», — отметил эксперт.

Виталий Обедин обратил внимание на то, что своим указом глава республики обязывает правительство принять меры для того, чтобы до 2024 года 20 тыс. якутян получили работу в промышленных компаниях, действующих на территории республики. Если проводить грубые параллели, то 20 тыс. новых рабочих мест — это примерно по два места на каждого официально зарегистрированного безработного в Якутии.

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«Кроме этого указом предусматривается масштабное развитие несырьевого сектора экономики, создание «креативной экономики», да еще и невиданный всплеск развития для малого и среднего бизнеса, благодаря которому мы с нынешнего 52-го места в нацрейтинге инвестиционной привлекательности переместимся на 20-е. А все это, согласитесь, невозможно без создания новых рабочих мест. Но при всех этих достижениях, при всей этой экономической лепоте, при всех этих тысячах новых рабочих мест уровень безработицы по Якутии за пять лет снизится только до 6,7%. Если учесть, что сейчас он 7%, то получается, что снижение составит каких-то 0,3%. Размах на рубль, а удар на копейку. На демографию столь сильную антикорреляцию не спишешь», — подчеркнул политолог.

При этом, сравнивая указ со стратегией развития республики до 2030 года, он назвал его «вполне себе документом, даже с конкретикой».

«В Стратегии-то чистой воды фэнтези было. Указ толковее», — считает Виталий Обедин.

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Как сообщало ИА REGNUM, указ главы региона о социально-экономических приоритетах Якутии должен стать основополагающим документом для реализации стратегических задач развития республики до 2024 года и обеспечить лидерство региона по экономическому развитию и конкурентоспособности человеческого капитала к 2032 году.

В документе прописаны пять приоритетов развития республики, среди которых обеспечение лидерства Якутии в развитии конкурентоспособных базовых отраслей экономики на глобальном рынке, рост экспортно ориентированного сектора экономики региона — в год более чем на 10%, а также снижение уровня бедности.