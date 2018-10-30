Якутии прописали пять приоритетов социально-экономического развития

Якутск, , 11:03 — REGNUM Якутия должна лидировать в развитии не только на Дальнем Востоке, но и в России. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, сформулировав приоритетные цели по улучшению социально-экономической ситуации в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

«Якутия может и должна стать одним из лидеров развития не только Дальнего Востока, но и всей России. В республике для этого есть всё: природные, технические, а главное, человеческие ресурсы — образованные и очень активные люди — уникальный человеческий капитал», — заявил глава республики Айсен Николаев.

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Первым приоритетом для развития региона он назвал обеспечение лидерства Якутии в развитии конкурентоспособных базовых отраслей экономики на глобальном рынке, обозначив опорные точки роста республиканской промышленности. Ещё одна задача — добиться роста экспортно ориентированного сектора экономики региона — в год более, чем на 10%.

Традиционные отрасли экономики глава республики намерен модернизировать с технологической точки зрения. Что касается несырьевых отраслей, то там производительность руда по планам Айсена Николаева должна вырасти на 25% к 20 124 году.

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Если говорить об уровне жизни населения, то уровень бедности в Якутии должен снижаться, а доходы жителей республики — расти. Для достижения этих целей Айсен Николаев поручил повысить экономическую связанность территорий республики путём расширения и модернизации социальной и инженерной инфраструктуры.

«Глобальные цели и большие задачи ставятся для того, чтобы все это работало на человека, для того, чтобы жизнь людей в нашем самом суровом на планете климате была спокойной, комфортной и безопасной», — считает Айсен Николаев.

Указ главы региона о социально-экономических приоритетах Якутии должен стать основополагающим документом для реализации стратегических задач развития республики до 2024 года и обеспечить лидерство региона по экономическому развитию и конкурентоспособности человеческого капитала к 2032 году. Последняя дата приурочена к 400-летию вхождения Якутии в состав России.

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Как сообщало ИА REGNUM, количество бедных в Якутии увеличивается с каждым годом, и за последние несколько лет выросло с 18% до 25%. Такие цифры привёл заместитель председателя Госсобрания Якутии Виктор Губарев, комментируя доклад экс-главы республики Егора Борисова о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти региона за 2017 год.