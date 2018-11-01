Министры Якутии воодушевились указом главы республики о её развитии

Якутск, , 11:20 — REGNUM Главы министерств и департаментов Якутии положительно оценили приоритетные пункты, на которых, по мнению главы региона Айсена Николаева, должно базироваться развитие республики. Исполнять указ о социально-экономическом развитии Якутии министры готовы и видят в нём только плюсы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

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Министр сельского хозяйства региона Александр Атласов считает поставленные Айсеном Николаевым задачи серьёзными и дающими повод актуализировать цели, прописанные в стратегии социально-экономического развития Якутии на период до 2032 года.

«Одной из приоритетных целей развития республики в указе определено обеспечение высоких темпов роста несырьевого сектора экономики, к которому, безусловно, относится агропромышленный комплекс. Отдельно включена задача формирования в АПК конкурентных секторов, доля экспорта товаров которых составит не менее 20 процентов от производимой продукции к 2024 году. Это прежде всего производство продуктов из дикороса, а также глубокая переработка продукции оленеводства и табунного коневодства. Новым импульсом для продвижения на рынок экологически чистой продукции станет вступление в силу с 1 января 2020 года Федерального закона № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», что повысит рыночную стоимость продукции АПК Якутии», — подчеркнул министр сельского хозяйства региона.

Особо он отметил то, что повышение на селе самозанятости путём вовлечения жителей в сельхозработы станет одной из основ устойчивого роста доходов населения Якутии: в сельской местности проживает 34% жителей республики.

Руководитель госкомитета по занятости населения региона Степан Москвитин считает, что в основе Указа главы Якутии о социально-экономическом развитии региона стоит человек и его благополучие.

«Благополучие человека, его семьи, общества в целом напрямую связано с трудовой занятостью, — уверен глава ведомства. — До 2024 года стоит задача трудоустроить не менее 20 тысяч человек, постоянно проживающих в республике. В этом плане, нам необходимо переориентировать систему профессионального образования на подготовку востребованных промышленным сектором кадров, готовить кадры, отвечающие требованиям работодателей. Для этого внедряются такие проверенные временем инструменты, как производственная практика и стажировка на предприятиях, ведется профориентационная работа среди населения. Эта задача, безусловно, будет выполнена».

Кроме того, Москвитин пообещал уделить особое внимание работе по трудоустройству инвалидов. Для решения этой задачи планируется внедрение инициативного характера действий (а не заявительного, как нынче) и предоставление новой государственной услуги — организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев назвал указ Николаева о социально-экономическом развитии региона комплексной дорожной картой с конкретными целевыми задачами.

«Считаю, что это своевременный и очень важный документ, комплексная дорожная карта с конкретными целевыми задачами. Глава республики также затронул экологические вопросы, которые направлены на обеспечение безопасности водных объектов республики. В силу последних событий с загрязнением реки Вилюй стало очевидным, что наши водные объекты нуждаются в особой охране и защите от негативного воздействия промышленных предприятий», — заявил глава минэкологии. Он также воодушевлён поставленной задачей о создании туристско-рекреационных экологических комплексов. Министерство экологии республики будет способствовать оговоренному в указе повышению жизни жителей Якутии, также заверил Афанасьев.

Заместитель руководителя департамента охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий минэкологии Якутии Алексей Чемезов выразил готовность создавать в регионе туристско-рекреационные экологические комплексы и с этой целью обеспечить эффективное взаимодействие местных сообществ, туроператоров, государственных органов, неправительственных организаций, сотрудников национальных парков и туристов.

«Государство здесь выступает в качестве посредника между различными заинтересованными сторонами и наблюдает за процессом развития сферы в целом. Особенно важную роль государство играет в создании благоприятной законодательной базы для туроператоров, одновременно требующей соблюдения стандартов сохранения природного разнообразия. Важно понимать две составляющие для создания условий для развития экотуризма — это политическая воля и местное население, которое составляет основное звено для создания инфраструктуры, условий для пребывания туристов», — считает Чемезов.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя свой указ о социально-экономическом развитии Якутии, первым приоритетом для развития региона Айсен Николаев назвал обеспечение лидерства республики в развитии конкурентоспособных базовых отраслей экономики на глобальном рынке. Ещё одна задача — добиться роста экспортно ориентированного сектора экономики региона — в год более, чем на 10%. Традиционные отрасли экономики глава республики намерен модернизировать с технологической точки зрения. Что касается несырьевых отраслей, то там производительность руда по планам Айсена Николаева должна вырасти на 25% к 2024 году. Если говорить об уровне жизни населения, то уровень бедности в Якутии должен снижаться, а доходы жителей республики — расти. Для достижения этих целей Айсен Николаев поручил повысить экономическую связанность территорий республики путём расширения и модернизации социальной и инженерной инфраструктуры.