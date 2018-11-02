Хабаровск, 2 ноября, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Госпрограмма по развитию сельских территорий очень нужна Хабаровскому краю. Поручение президента России Владимира Путина, данное правительству, о разработке государственной программы поддержки села поможет региону в развитии собственного производства продовольствия. Пока Хабаровский край сам себя продуктами питания обеспечить практически не может, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван гог. Коровы

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«Собственная обеспеченность молоком в Хабаровском крае сегодня — 12%, из этих 12% большая часть завозится сухого молока. Если мы говорим про мясо для переработки, то обеспеченность свининой ноль, говядиной — ноль, курицей — тоже ноль. Более или менее высокая обеспеченность яйцом — около 78%. Из 130 тысяч гектаров пашни, которые у нас когда-то обрабатывались, сегодня задействовано около 80 тысяч», — привел цифры и факты губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, отчитываясь о первых 30 днях работы на посту главы региона в эфире телекомпании Губерния.

Одним из приоритетных направлений работы регионального правительства Сергей Фургал назвал реформирование и максимальное развитие сельскохозяйственной отрасли.

«Отрасль не просто будет реформирована. Сельское хозяйство — это не только продукты питания. Это 421 тысяча населения, проживающего в сельской местности. Если мы не будем заниматься сельским хозяйством, что у нас будет делать 421 тысяча наших граждан? Люди должны работать и получать за это деньги. Второй этап — это продовольственная безопасность, вещь крайне серьёзная и стратегическая. Поэтому у нас идут и очень большие изменения по министерству сельского хозяйства и вообще по этому блоку. Сегодня мы буквально боремся за каждого производителя, за каждого фермера, в том числе и за наше сельхозпредприятие «Заря». Там вопрос уже практически решен, предприятие будет работать», — сказал Сергей Фургал.

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Едва вступив в должность губернатора, Сергей Фургал поручил в кратчайшие сроки разработать трехгодичную программу развития агропромышленного комплекса в Хабаровском крае:

«Мы должны неуклонно, шаг за шагом восстановить то, что мы потеряли с 1991 года. Как развивать сельское хозяйство, мы знаем точно. У нас уже по районам и по деревням намечено, кто чем будет заниматься, сколько нужно будет построить овощехранилищ, зернохранилищ, где будем сеять картофель, а где зерновые, где будут покосы, коровы и так далее», — добавил глава региона.

В планах регионального правительства — строительство на селе ФАПов, школ, строительство или реконструкция котельных.

В правительстве уже провели переговоры с двумя крупными агрохолдингами, уже в ближайшее время они зайдут в регион. По словам Сергея Фургала, такие производители могут рассчитывать на бюджетные дотации:

«Сельское хозяйство нуждается в дотациях. Но кроме этого существует масса федеральных программ поддержки села, мы будем ими пользоваться. И получать серьезную поддержу из федерального центра. Можно привлекать недорогие субсидируемые кредиты, федеральные деньги, ну и краевой бюджет в стороне не останется — это же наши люди», — сказал Фургал.

В свете предстоящих в Хабаровском крае преобразований поручение президента России Владимира Путина о разработке государственной программы поддержки села весьма кстати. В частности, с 2019 года федеральный бюджет будет выделять средства на субсидирование производителей сельхозтехники в размере не менее 8 млрд рублей ежегодно в течение пяти лет. Также до 29 декабря предстоит внести поправки в налоговое законодательство, чтобы предоставить аграриям право на применение вычета по НДС в случае приобретения товаров, работ и услуг за счет бюджетных субсидий. В 2019—2021 годах правительство должно предусмотреть и дополнительные ассигнования на компенсацию потерь в доходах РЖД, возникающих в результате льготных тарифов на перевозку зерна.

В общем и целом государственная программа должна затронуть все сферы сельскохозяйственной отрасли.

Дальнему Востоку, для которого качество и стоимость продуктов питания и занятость жителей сельской местности — вопросы первостепенные, госпрограмма просто жизненно необходима.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько лет в Хабаровском крае фактически было уничтожено всё сельское хозяйство. В крупнейших животноводческих хозяйствах происходил массовый падеж скота, регион завозил фактически 100% продовольствия, за редким исключением, из других субъектов.

Это привело к тому, что цены на продукты питания в регионе, а также качество этих продуктов, стали одной из причин массового отъезда населения в другие края — никому не хочется работать исключительно на еду. Например, по данным ИА REGNUM, на январь 2018 года килограмм «в камень» замороженной говядины импортного производства в свободном порту Ванино стоил намного дороже, чем кило «охлаждёнки» местного производства на Сахалине: 495 рублей в Ванино против 380 рублей на острове.