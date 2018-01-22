Шок цены: кто может позволить себе здоровое питание на Дальнем Востоке?

Хабаровск, , 12:50 — REGNUM В России заговорили о необходимости здорового питания как важнейшей составляющей здорового образа жизни. Определён и перечень здоровых продуктов питания, то есть таких, которые, обеспечивая организм всем необходимым, не наносят ему вреда. Внимание к здоровым продуктам очень своевременно. За десятилетия производители продуктов питания научились увеличивать срок годности, химики, инженеры-технологи, биологи, кондитеры научились удешевлять рецептуру, улучшать вкусовые качества и структуру того, что мы ежедневно едим. И всё бы хорошо… Только вот медицинская статистика упорно фиксирует рост сердечно-сосудистых заболеваний, болезней аллергического характера, ожирения и многих других. В перечень здоровых продуктов питания традиционно входят свежее мясо, свежая рыба, молоко, яйца, фрукты и овощи, крупы, орехи. Но основу ежедневного рациона составляют всё-таки первые четыре позиции — мясо, рыба, яйца и молоко. Насколько по карману дальневосточникам здоровое питание?

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Сахалин порадовал обилием продуктов от местных производителей — ими буквально заполнены все прилавки. Это большой плюс — ещё совсем недавно область завозила почти 100% продовольствия с материка, что не лучшим образом сказывалось на цене и качестве. Сейчас, как мы увидели, ситуация изменилась.

Свежая, охлажденная говядина на кости в магазине стоит 380 рублей за килограмм. Лопатка говяжья охлажденная — 500 рублей за кило. Телячья вырезка — самая дорогая, 650 рублей.

За килограмм охлажденного свиного окорока на кости в шкуре нужно отдать 280 рублей. Окорок без кости обойдется уже дороже — 419 рублей за килограмм.

Молоко на Сахалине теперь тоже — от местного производителя. Литр молока жирностью 2,5% стоит в магазине 57 рублей.

Кефир — 1 литр — 81 рубль жирностью 2,5%, совсем обезжиренный — на три рубля дороже.

Яйца, в зависимости от категории, стоят от 69 до 79 рублей за десяток.

Куриная грудка производства белорусской компании «Петруха» стоит 294 рубля за килограмм.

И, наконец, рыба. В самом начале наважьей путины исконно сахалинская рыба — навага ошеломила островитян своей ценой. На рынках рыбку продавали по цене от 150 до 250 рублей. Но наважьи уловы растут, путина в самом разгаре, в Южно-Сахалинске открыты уже десятки точек, где торгуют этой рыбой по цене от 70 до 80 рублей за килограмм. Жители довольны.

Правда, ещё одна сахалинская рыбка, корюшка и корюшка-зубатка, очень дороги для рыбного края — от 180 до 400 рублей за килограмм.

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Ближайший материковый сосед Сахалина — свободный порт Ванино Хабаровского края, увы, не порадовал ни ценами, ни наличием свежих продуктов от местных производителей.

Охлажденного мяса мы здесь не нашли. Есть один магазин, в который завозят охлажденных кур по четвергам, но по четвергам же и раскупают — партии небольшие.

Килограмм мороженой говядины в Ванино стоит дороже, чем «охлаждёнка» на Сахалине, — 495 рублей за килограмм.

За кило мороженной свинины нужно отдать 316 рублей.

Мороженое куриное филе от российского производителя стоит от 240 до 295 рублей за килограмм.

Можно ли считать «здоровым питанием» потребление в камень замороженного мяса, неизвестно какого года забоя — большой вопрос.

Литр молока жирностью 1,5% стоит 82 рубля. Чем жирнее — тем дороже, но ненамного — в районе 3—4 рублей.

За десяток яиц в магазинах просят в среднем, 75 рублей. В зависимости от категории можно найти и по 70.

Со свежей рыбой тоже все непросто. Сезонная навага по программе «Доступная рыба» стоит от 70 до 100 рублей за килограмм. Но продавцы предупреждают:

«Навага прошлогоднего улова. Свежую ждем с Сахалина. Наваги в таких объёмах, чтобы обеспечить торговлю, у нас не ловят».

Конечно, в магазинах региональной столицы — Хабаровска — есть и охлажденное мясо, и большой ассортимент прочих продуктов. Но есть люди хотят не только в столицах.

Сезонная же корюшка, уже нового улова, стоит 250 рублей за кило.

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Для жителей Якутии мясо и рыба — не просто полезные, а, с уверенностью можно сказать, основные продукты питания. В экстремальные холода, которые длятся в Якутии почти всю зиму, без белков не обойтись. Потому и питание в республике специфическое, сильно отличающееся от рациона жителей Центральной России, и обусловлено это не только потребностью организма в пище, дающей максимальное количество энергии в условиях холодов, но и природными условиями: в больших реках региона водится северная рыба, пасутся стада оленей и лошадей.

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В рационе якутян занимает большое место не только мясо, но и его субпродукты. Жеребячьи печень, кровь (из неё делают кровяную колбасу), кишки — деликатес. Печень и мясо жеребят едят в том числе сырыми. Но цены кусаются.

Так, на якутском рынке килограмм крови жеребёнка стоит 700 рублей, харта (кишки) — 600 рублей, мясо — 450−700 рублей, сердце и диафрагма — 350 рублей, почки — 250 рублей, лёгкие — 200 рублей. Цена печени жеребёнка — 2500 рублей за килограмм, оленя — 1000 рублей, коров — 400 рублей.

Цены на говядину — 380—450 рублей за килограмм, говяжьи потроха продаются по 350 рублей, язык — 600 рублей, вымя — 200 рублей. Свиную лопатку в магазине можно купить за 439 рублей за килограмм.

Рыба — тоже недешёвое удовольствие, особенно северных сортов. За килограмм чира придётся заплатить 500−900 рублей (в зависимости от размера рыбы), за нельму — 800 рублей, за форель — 700 рублей, за муксуна — 350−700 рублей.

Килограмм омуля стоит 500 рублей, сёмги — 650−700 рублей, кеты и пеляди — 350 рублей, чебака — 200 рублей, горячо любимые якутянами караси — 150−200 рублей, щука и налим — 150 рублей. Любимая сахалинцами навага здесь продаётся по 150 рублей за кг, такая же цена на минтай, камбалу, сельдь.

Цена за литр молока в Якутске начинается от 75, перешагивая за 100, булка хлеба от якутского хлебокомбината стоит 46 рублей, десяток яиц — 80 рублей, килограмм муки — 42 рубля, сахара — 77 рублей, литр рафинированного растительного масла — около 100 рублей и выше. Морковь стоит 80 рублей за килограмм, китайский картофель — 60 рублей, капуста — 45, яблоки — 170−180 рублей, апельсины — 200.

«Особая фишка Якутии и парадокс в то же время — это то, что местные продукты в два раза дороже привозных. Кета из Приморья стоит 200 рублей, а чир из соседнего села — 600 рублей. Говядина из Новосибирска — 270 рублей, а из деревни под Якутском — уже 450 рублей, — рассказал житель Якутска, руководитель службы контроля муниципального портала One click Yakutsk Александр Захаров-ЯКНК (фамилия по паспорту). — Якутскую продукцию просто позиционируют как деликатес и экологический продукт, хотя продукция неконкурентна и варится внутри республики».

Комментируя цены в Якутске, Александр Захаров-ЯКНК вспоминает о стоимости продуктов в северных, отдалённых и труднодоступных населённых пунктах республики с сезонным сообщением, где питаться полезно ещё труднее: килограмм яблок стоит 400 рублей за килограмм, лука — 300 рублей.

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К этому добавим, что с овощами и фруктами в таких населённых пунктах в принципе дела обстоят сложно, отсюда и цены. Дело в том, что привезти эти продукты, требующие особых условий хранения, можно только один-два раза в год (по зимнику или летом — по рекам), но держать их по факту негде: адаптированных для этого складов в населённых пунктах просто нет.

В Приморье в последние годы также взят курс на развитие местного производства. Но и здесь зачастую продукция от местных фермеров оказывается на порядок дороже привозной.

Уже не первый год сеть супермаркетов в Приморье завозит крупными партиями охлажденное мясо свинины на кости с Алтая — продаётся оно по 239,9 рубля за килограмм. Раньше найти свинину дешевле было невозможно. Но недавно у алтайской свинины появился приморский конкурент. Другая торговая сеть реализует охлажденное мясо свинины от крупного регионального производителя по цене 199 рублей за килограмм.

Охлажденную свиную шею в Приморье можно приобрести за 359 рублей за килограмм, мякоть свинины — 458 рублей. В заморозке свинина реализуется по 330 рублей за килограмм, говядина — 440 рублей.

Телятину на кости замороженную от местного фермерского хозяйства можно купить за 370 рублей за килограмм, мякоть телятины — 420 рублей.

Конечно же, в Приморье разнообразен рыбный рынок, но далеко не всем он по карману. Среди населения укоренилась фраза: «Живём у моря, а рыбы не видим». И не потому, что её нет в магазинах. Она есть, но не дешёвая.

В крупной сети супермаркетов килограмм наваги стоит 121,5 рубля, горбуша — 204,5 рубля. В специализированной рыбной лавке свежую навагу подлёдного лова можно приобрести по цене 110 рублей за килограмм. Популярная корюшка здесь же стоит 130 рублей.

Горбуша сахалинская в Приморье продаётся по 280 рублей за килограмм, кета — 430 рублей. Самый дорогой палтус — 680 рублей за килограмм.

Тушки кальмара продаются в Приморье по цене от 150 до 190 рублей за килограмм, в крупных торговых сетях можно найти дешевле — 110 рублей. Килограмм осьминога стоит 380 рублей. Самый дорогой из морских деликатесов — гребешок — можно купить по цене от 1,5 тыс рублей за килограмм.

Яйца куриные в Приморье представлены в огромном ассортименте по цене от 60 рублей за десяток. От местных производителей, как правило, дороже. На рынке домашние яйца можно купить по 120 рублей за десяток.

Молоко по акции в крупной торговой сети можно купить за 54 рубля за литр. Местные фермеры продают свою молочную продукцию по цене от 75 рублей за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, из товаров первой необходимости в России сильнее всего в 2017 году подорожал такой «народный» продукт, как картофель. Удорожание составило сразу 24% в среднем по стране.

Рост цен, по данным экспертов, напрямую связан с неблагоприятными погодными условиями в ряде регионов России. Крупные торговые сети стараются сдерживать скачки цен, но сделать это не всегда удается.

Минимальная продовольственная корзина в России в январе 2018 года выросла в среднем на 1,6%. Самая дорогая традиционно в ДФО. Но условных средств, отпущенных дальневосточникам на пропитание, не хватит даже на поддержание жизни.

Самая дорогая продуктовая корзина — на Чукотке. Согласно данным Росстата, чтобы не околеть от голода, жителю Чукотки хватит 8 979 рублей. Прожиточный минимум в регионе в 2017 году составлял 20 396 рублей для трудоспособного населения, 15 306 для пенсионеров, 20 396 для детей. С 1 января 2018 года на Чукотке установлен средний прожиточный минимум в 19 000 рублей.

На втором месте по дороговизне продуктовой корзины Колыма. Здесь чиновники отпустили жителям на пропитание 6 707 рублей в месяц. Примечательно, что, по данным на июль 2017 года, цена корзины была выше — 6 825 рублей. Между тем жители Магаданской области удешевления продовольствия не ощутили.

Напротив, в декабре 2017 года магаданцы были возмущены совершенно беспрецедентными ценами на продукты. Буханка хлеба в магазине стоит в районе 80 рублей, бутылочка йогурта «Активия» — 189 рублей.

В пятёрку регионов с самой дорогой продовольственной корзиной вошли Камчатка, Якутия и Сахалин — в районе 5,5 тыс. рублей.

На Сахалине, при довольно высокой средней заработной плате — в районе 68 тыс. рублей, много жителей, испытывающих крайнюю нужду. 17 тыс. семей с детьми бедны настолько, что один раз в три месяца получают от правительства бесплатные продуктовые наборы. Более 188 тыс. человек охвачены социальной помощью различного толка, что тоже не говорит о процветании.

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