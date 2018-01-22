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Шок цены: кто может позволить себе здоровое питание на Дальнем Востоке?

Экономика

Обзор цен: рыба недоступная, потроха «золотые»

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Шок цены: кто может позволить себе здоровое питание на Дальнем Востоке?
Иллюстрация: Алексей Лукашевич
Говядина охлажденная от местного производителя на Сахалине

Хабаровск, 22 января 2018, 12:50 — REGNUM  В России заговорили о необходимости здорового питания как важнейшей составляющей здорового образа жизни. Определён и перечень здоровых продуктов питания, то есть таких, которые, обеспечивая организм всем необходимым, не наносят ему вреда. Внимание к здоровым продуктам очень своевременно. За десятилетия производители продуктов питания научились увеличивать срок годности, химики, инженеры-технологи, биологи, кондитеры научились удешевлять рецептуру, улучшать вкусовые качества и структуру того, что мы ежедневно едим. И всё бы хорошо… Только вот медицинская статистика упорно фиксирует рост сердечно-сосудистых заболеваний, болезней аллергического характера, ожирения и многих других. В перечень здоровых продуктов питания традиционно входят свежее мясо, свежая рыба, молоко, яйца, фрукты и овощи, крупы, орехи. Но основу ежедневного рациона составляют всё-таки первые четыре позиции — мясо, рыба, яйца и молоко. Насколько по карману дальневосточникам здоровое питание?

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Сахалин порадовал обилием продуктов от местных производителей — ими буквально заполнены все прилавки. Это большой плюс — ещё совсем недавно область завозила почти 100% продовольствия с материка, что не лучшим образом сказывалось на цене и качестве. Сейчас, как мы увидели, ситуация изменилась.

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Говядина охлажденная от местного производителя на Сахалине
Иллюстрация: Алексей Лукашевич
Говядина охлажденная от местного производителя на Сахалине

Свежая, охлажденная говядина на кости в магазине стоит 380 рублей за килограмм. Лопатка говяжья охлажденная — 500 рублей за кило. Телячья вырезка — самая дорогая, 650 рублей.

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Говядина от местного производителя на Сахалине
Иллюстрация: Алексей Лукашевич
Говядина от местного производителя на Сахалине

За килограмм охлажденного свиного окорока на кости в шкуре нужно отдать 280 рублей. Окорок без кости обойдется уже дороже — 419 рублей за килограмм.

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Свинина сахалинского производства
Иллюстрация: Алексей Лукашевич
Свинина сахалинского производства

Молоко на Сахалине теперь тоже — от местного производителя. Литр молока жирностью 2,5% стоит в магазине 57 рублей.

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Молоко сахалинского производства, Сахалин
Иллюстрация: Алексей Лукашевич
Молоко сахалинского производства, Сахалин

Кефир — 1 литр — 81 рубль жирностью 2,5%, совсем обезжиренный — на три рубля дороже.

Яйца, в зависимости от категории, стоят от 69 до 79 рублей за десяток.

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Яйца в магазине Южно-Сахалинска
Иллюстрация: Алексей Лукашевич
Яйца в магазине Южно-Сахалинска

Куриная грудка производства белорусской компании «Петруха» стоит 294 рубля за килограмм.

И, наконец, рыба. В самом начале наважьей путины исконно сахалинская рыба — навага ошеломила островитян своей ценой. На рынках рыбку продавали по цене от 150 до 250 рублей. Но наважьи уловы растут, путина в самом разгаре, в Южно-Сахалинске открыты уже десятки точек, где торгуют этой рыбой по цене от 70 до 80 рублей за килограмм. Жители довольны.

Правда, ещё одна сахалинская рыбка, корюшка и корюшка-зубатка, очень дороги для рыбного края — от 180 до 400 рублей за килограмм.

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Ближайший материковый сосед Сахалина — свободный порт Ванино Хабаровского края, увы, не порадовал ни ценами, ни наличием свежих продуктов от местных производителей.

Охлажденного мяса мы здесь не нашли. Есть один магазин, в который завозят охлажденных кур по четвергам, но по четвергам же и раскупают — партии небольшие.

Килограмм мороженой говядины в Ванино стоит дороже, чем «охлаждёнка» на Сахалине, — 495 рублей за килограмм.

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Цены на замороженное мясо в СПВ Ванино
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
Цены на замороженное мясо в СПВ Ванино

За кило мороженной свинины нужно отдать 316 рублей.

Мороженое куриное филе от российского производителя стоит от 240 до 295 рублей за килограмм.

Можно ли считать «здоровым питанием» потребление в камень замороженного мяса, неизвестно какого года забоя — большой вопрос.

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Цены на замороженное мясо в СПВ Ванино
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
Цены на замороженное мясо в СПВ Ванино

Литр молока жирностью 1,5% стоит 82 рубля. Чем жирнее — тем дороже, но ненамного — в районе 3—4 рублей.

За десяток яиц в магазинах просят в среднем, 75 рублей. В зависимости от категории можно найти и по 70.

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Яйца в магазине СПВ Ванино
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
Яйца в магазине СПВ Ванино

Со свежей рыбой тоже все непросто. Сезонная навага по программе «Доступная рыба» стоит от 70 до 100 рублей за килограмм. Но продавцы предупреждают:

«Навага прошлогоднего улова. Свежую ждем с Сахалина. Наваги в таких объёмах, чтобы обеспечить торговлю, у нас не ловят».

Конечно, в магазинах региональной столицы — Хабаровска — есть и охлажденное мясо, и большой ассортимент прочих продуктов. Но есть люди хотят не только в столицах.

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Корюшка в магазине СПВ Ванино
Ольга Демиденко © ИА REGNUM
Корюшка в магазине СПВ Ванино

Сезонная же корюшка, уже нового улова, стоит 250 рублей за кило.

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Для жителей Якутии мясо и рыба — не просто полезные, а, с уверенностью можно сказать, основные продукты питания. В экстремальные холода, которые длятся в Якутии почти всю зиму, без белков не обойтись. Потому и питание в республике специфическое, сильно отличающееся от рациона жителей Центральной России, и обусловлено это не только потребностью организма в пище, дающей максимальное количество энергии в условиях холодов, но и природными условиями: в больших реках региона водится северная рыба, пасутся стада оленей и лошадей.

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В рационе якутян занимает большое место не только мясо, но и его субпродукты. Жеребячьи печень, кровь (из неё делают кровяную колбасу), кишки — деликатес. Печень и мясо жеребят едят в том числе сырыми. Но цены кусаются.

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Ярмарка в Якутии
Иллюстрация: News.Ykt.ru
Ярмарка в Якутии

Так, на якутском рынке килограмм крови жеребёнка стоит 700 рублей, харта (кишки) — 600 рублей, мясо — 450−700 рублей, сердце и диафрагма — 350 рублей, почки — 250 рублей, лёгкие — 200 рублей. Цена печени жеребёнка — 2500 рублей за килограмм, оленя — 1000 рублей, коров — 400 рублей.

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Потроха говяжьи на ярмарке в Якутии
Иллюстрация: News.Ykt.ru
Потроха говяжьи на ярмарке в Якутии

Цены на говядину — 380—450 рублей за килограмм, говяжьи потроха продаются по 350 рублей, язык — 600 рублей, вымя — 200 рублей. Свиную лопатку в магазине можно купить за 439 рублей за килограмм.

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Свинина в магазинах Якутии
Иллюстрация: Александр Захаров-ЯКНК
Свинина в магазинах Якутии

Рыба — тоже недешёвое удовольствие, особенно северных сортов. За килограмм чира придётся заплатить 500−900 рублей (в зависимости от размера рыбы), за нельму — 800 рублей, за форель — 700 рублей, за муксуна — 350−700 рублей.

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Рыба на ярмарке в Якутии
Иллюстрация: News.Ykt.ru
Рыба на ярмарке в Якутии

Килограмм омуля стоит 500 рублей, сёмги — 650−700 рублей, кеты и пеляди — 350 рублей, чебака — 200 рублей, горячо любимые якутянами караси — 150−200 рублей, щука и налим — 150 рублей. Любимая сахалинцами навага здесь продаётся по 150 рублей за кг, такая же цена на минтай, камбалу, сельдь.

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Рыба на ярмарке в Якутии
Иллюстрация: News.Ykt.ru
Рыба на ярмарке в Якутии

Цена за литр молока в Якутске начинается от 75, перешагивая за 100, булка хлеба от якутского хлебокомбината стоит 46 рублей, десяток яиц — 80 рублей, килограмм муки — 42 рубля, сахара — 77 рублей, литр рафинированного растительного масла — около 100 рублей и выше. Морковь стоит 80 рублей за килограмм, китайский картофель — 60 рублей, капуста — 45, яблоки — 170−180 рублей, апельсины — 200.

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Молоко в магазинах Якутии
Иллюстрация: Александр Захаров-ЯКНК
Молоко в магазинах Якутии

«Особая фишка Якутии и парадокс в то же время — это то, что местные продукты в два раза дороже привозных. Кета из Приморья стоит 200 рублей, а чир из соседнего села — 600 рублей. Говядина из Новосибирска — 270 рублей, а из деревни под Якутском — уже 450 рублей, — рассказал житель Якутска, руководитель службы контроля муниципального портала One click Yakutsk Александр Захаров-ЯКНК (фамилия по паспорту). — Якутскую продукцию просто позиционируют как деликатес и экологический продукт, хотя продукция неконкурентна и варится внутри республики».

Комментируя цены в Якутске, Александр Захаров-ЯКНК вспоминает о стоимости продуктов в северных, отдалённых и труднодоступных населённых пунктах республики с сезонным сообщением, где питаться полезно ещё труднее: килограмм яблок стоит 400 рублей за килограмм, лука — 300 рублей.

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К этому добавим, что с овощами и фруктами в таких населённых пунктах в принципе дела обстоят сложно, отсюда и цены. Дело в том, что привезти эти продукты, требующие особых условий хранения, можно только один-два раза в год (по зимнику или летом — по рекам), но держать их по факту негде: адаптированных для этого складов в населённых пунктах просто нет.

В Приморье в последние годы также взят курс на развитие местного производства. Но и здесь зачастую продукция от местных фермеров оказывается на порядок дороже привозной.

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Свинина охлаждённая в сети супермаркетов в Приморье
Алексей Иванов © ИА REGNUM
Свинина охлаждённая в сети супермаркетов в Приморье

Уже не первый год сеть супермаркетов в Приморье завозит крупными партиями охлажденное мясо свинины на кости с Алтая — продаётся оно по 239,9 рубля за килограмм. Раньше найти свинину дешевле было невозможно. Но недавно у алтайской свинины появился приморский конкурент. Другая торговая сеть реализует охлажденное мясо свинины от крупного регионального производителя по цене 199 рублей за килограмм.

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Мясо замороженное в магазине в Приморье
Алексей Иванов © ИА REGNUM
Мясо замороженное в магазине в Приморье

Охлажденную свиную шею в Приморье можно приобрести за 359 рублей за килограмм, мякоть свинины — 458 рублей. В заморозке свинина реализуется по 330 рублей за килограмм, говядина — 440 рублей.

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Телятина в магазинах Приморья
Алексей Иванов © ИА REGNUM
Телятина в магазинах Приморья

Телятину на кости замороженную от местного фермерского хозяйства можно купить за 370 рублей за килограмм, мякоть телятины — 420 рублей.

Конечно же, в Приморье разнообразен рыбный рынок, но далеко не всем он по карману. Среди населения укоренилась фраза: «Живём у моря, а рыбы не видим». И не потому, что её нет в магазинах. Она есть, но не дешёвая.

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Рыбный прилавок в сети супермаркетов в Приморье
Алексей Иванов © ИА REGNUM
Рыбный прилавок в сети супермаркетов в Приморье

В крупной сети супермаркетов килограмм наваги стоит 121,5 рубля, горбуша — 204,5 рубля. В специализированной рыбной лавке свежую навагу подлёдного лова можно приобрести по цене 110 рублей за килограмм. Популярная корюшка здесь же стоит 130 рублей.

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Навага в рыбной лавке в Приморье
Алексей Иванов © ИА REGNUM
Навага в рыбной лавке в Приморье

Горбуша сахалинская в Приморье продаётся по 280 рублей за килограмм, кета — 430 рублей. Самый дорогой палтус — 680 рублей за килограмм.

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Рыбная лавка в Приморье
Алексей Иванов © ИА REGNUM
Рыбная лавка в Приморье

Тушки кальмара продаются в Приморье по цене от 150 до 190 рублей за килограмм, в крупных торговых сетях можно найти дешевле — 110 рублей. Килограмм осьминога стоит 380 рублей. Самый дорогой из морских деликатесов — гребешок — можно купить по цене от 1,5 тыс рублей за килограмм.

Яйца куриные в Приморье представлены в огромном ассортименте по цене от 60 рублей за десяток. От местных производителей, как правило, дороже. На рынке домашние яйца можно купить по 120 рублей за десяток.

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Молоко по акции в сети супермаркетов в Приморье
Алексей Иванов © ИА REGNUM
Молоко по акции в сети супермаркетов в Приморье

Молоко по акции в крупной торговой сети можно купить за 54 рубля за литр. Местные фермеры продают свою молочную продукцию по цене от 75 рублей за литр.

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Молочная продукция от приморских производителей в сети супермаркетов
Алексей Иванов © ИА REGNUM
Молочная продукция от приморских производителей в сети супермаркетов

Как сообщало ИА REGNUM, из товаров первой необходимости в России сильнее всего в 2017 году подорожал такой «народный» продукт, как картофель. Удорожание составило сразу 24% в среднем по стране.

Рост цен, по данным экспертов, напрямую связан с неблагоприятными погодными условиями в ряде регионов России. Крупные торговые сети стараются сдерживать скачки цен, но сделать это не всегда удается.

Минимальная продовольственная корзина в России в январе 2018 года выросла в среднем на 1,6%. Самая дорогая традиционно в ДФО. Но условных средств, отпущенных дальневосточникам на пропитание, не хватит даже на поддержание жизни.

Самая дорогая продуктовая корзина — на Чукотке. Согласно данным Росстата, чтобы не околеть от голода, жителю Чукотки хватит 8 979 рублей. Прожиточный минимум в регионе в 2017 году составлял 20 396 рублей для трудоспособного населения, 15 306 для пенсионеров, 20 396 для детей. С 1 января 2018 года на Чукотке установлен средний прожиточный минимум в 19 000 рублей.

На втором месте по дороговизне продуктовой корзины Колыма. Здесь чиновники отпустили жителям на пропитание 6 707 рублей в месяц. Примечательно, что, по данным на июль 2017 года, цена корзины была выше — 6 825 рублей. Между тем жители Магаданской области удешевления продовольствия не ощутили.

Напротив, в декабре 2017 года магаданцы были возмущены совершенно беспрецедентными ценами на продукты. Буханка хлеба в магазине стоит в районе 80 рублей, бутылочка йогурта «Активия» — 189 рублей.

В пятёрку регионов с самой дорогой продовольственной корзиной вошли Камчатка, Якутия и Сахалин — в районе 5,5 тыс. рублей.

На Сахалине, при довольно высокой средней заработной плате — в районе 68 тыс. рублей, много жителей, испытывающих крайнюю нужду. 17 тыс. семей с детьми бедны настолько, что один раз в три месяца получают от правительства бесплатные продуктовые наборы. Более 188 тыс. человек охвачены социальной помощью различного толка, что тоже не говорит о процветании.

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regnum author Дальневосточная редакция ИА REGNUM
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Цены на продукты питания в магазинах РФ

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