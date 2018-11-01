Москва, 1 ноября, 2018, 16:35 — ИА Регнум. В Москве снизилась и максимально приблизилась к рыночной кадастровая стоимость жилья. Об этом на круглом столе в правительстве Москвы заявил заместитель руководителя столичного департамента городского имущества Кирилл Пуртов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 1 ноября.

Павел Латышов ИА Красная Весна Стройка 2

Напомним, в 2018 году в России, в частности, Москве изменился подход к системе кадастровой оценки недвижимости, согласно которому происходит анализ данных по реальным сделкам купли-продажи.

«В текущей оценке был применен новый механизм определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, основанный на сборе ценообразующих факторов, сборе рыночной информации и анализе рынка объектов недвижимости, а также на группировке объектов недвижимости в соответствии с их функциональным назначением», — подчеркнул он.

Ожидается, что новый подход поможет сократить количество ошибок при проведении кадастровой оценки и устранить их без значительных дополнительных затрат собственников объектов недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году 34 региона России, в том числе Москва, провели оценку недвижимости по новым правилам.

Согласно новым правилам, в расчёт берётся расположение квартир на первом этаже и решения комиссий и судов по оспариванию предыдущих результатов кадастровой стоимости. При оценке земельных участков учитывается фактическая плотность застройки земли, а коммерческой недвижимости — их размещение в подвале и цоколе, а также распределение площадей по их функциональному назначению.

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