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Свыше 30 регионов России перешли на новую кадастровую оценку недвижимости

Экономика

В 2018 году 34 региона России, в том числе Москва, провели оценку по новым правилам

Свыше 30 регионов России перешли на новую кадастровую оценку недвижимости
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Недвижимость

Москва, 1 ноября 2018, 13:23 — REGNUM  На кадастровую оценку объектов недвижимости по новым правилам перешли более 30 российских регионов, заявил 1 ноября председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин.

«По нашим сведениям, в этом году 34 региона России, в том числе Москва, провели оценку по новым правилам», — цитирует РИА Новости Каньшина.

Напомним, ранее в РФ произошел переход от государственной кадастровой оценки, которая делалась независимыми оценщиками, к оценке, которая проходит специализированными государственными бюджетными учреждениями.

В марте президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию отметил, что кадастровая стоимость сегодня превышает рыночную стоимость земли, что несправедливо. В частности, из-за этого налог на имущество, в основе которого лежит именно кадастровая стоимость земли, становится слишком обременительным.

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Кадастровая оценка и учет недвижимости
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