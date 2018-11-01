Свыше 30 регионов России перешли на новую кадастровую оценку недвижимости

Москва, , 13:23 — REGNUM На кадастровую оценку объектов недвижимости по новым правилам перешли более 30 российских регионов, заявил 1 ноября председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин.

«По нашим сведениям, в этом году 34 региона России, в том числе Москва, провели оценку по новым правилам», — цитирует РИА Новости Каньшина.

Напомним, ранее в РФ произошел переход от государственной кадастровой оценки, которая делалась независимыми оценщиками, к оценке, которая проходит специализированными государственными бюджетными учреждениями.

В марте президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию отметил, что кадастровая стоимость сегодня превышает рыночную стоимость земли, что несправедливо. В частности, из-за этого налог на имущество, в основе которого лежит именно кадастровая стоимость земли, становится слишком обременительным.

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