Кемерово, 1 ноября, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский, который является собственником кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», где в марте 2018 года погибли 60 человек, арестован. Такую меру пресечения сегодня, 1 ноября, ему избрал Центральный районный суд Кемерова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Внимание, розыск!

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«Избрана мера пресечения в отношении Вишневского В.Н. в виде заключения под стражу сроком на два месяца, с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении суда.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным СКР, в настоящее время Вячеслав Вишневский проживает в Испании. Ранее в отношении гендиректора комбината следственные органы возбудили уголовное дело о коррупции. Вишневского подозревают в даче крупной взятки через посредника начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, её сыну Эдуарду Комкову и гендиректору строительной компании «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Взятка предназначалась в том числе за незаконные действия и бездействие в пользу Вишневского при реконструкции ТРЦ «Зимняя вишня».

Следствие намерено объявить генерального директора комбината в международный розыск.

Добавим, что на сегодняшнем заседании суд также арестовал до 25 декабря ещё Эдуарда Комкова и Никиту Чередничеснко.