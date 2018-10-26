Обвиняемый по делу о «Зимней вишне» Генин останется под стражей до декабря

Кемерово, , 10:40 — REGNUM Кемеровский областной суд сегодня, 26 октября, рассмотрел апелляционные жалобы адвоката и прокурора на постановление суда от 8 октября о продлении срока содержания под стражей в отношении фигуранта по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Сергея Генина.

Постановление о продлении срока содержания под стражей оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения. Сергей Генин останется в СИЗО до 25 декабря. К настоящему времени он изучил 227 томов уголовного дела из более 240.

«Генин отказался знакомиться с вещдоками дела «Зимней вишни», всего их более 130», — пишет ресурс Vse42.ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании 8 октября Кемеровский областной суд продлил меры пресечения проходящему обвиняемым по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово начальнику караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину.

Генину предъявлены обвинения по статье «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей» (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, Сергей Генин на месте ЧП проигнорировал слова очевидца о том, что в кинозале на четвёртом этаже ТРЦ находится большое число людей, и который указал на один из лестничных маршей как кратчайший путь к кинозалу. Генин направил подчинённых к дальнему лестничному маршу, но на четвёртом этаже дверь оказалась заперта, и пожарные вернулись к лестнице, на которую изначально указывал мужчина.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» Кемерова произошёл 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из которых дети.

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