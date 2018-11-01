Следствие настаивает на аресте трёх новых фигурантов дела «Зимней вишни»

Кемерово, , 13:47 — REGNUM Следственные органы ходатайствуют об избрании в отношении новых фигурантов уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове меры пресечения в виде заключения под стражу. Речь идёт о сыне начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой Эдуарде, гендиректоре ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко и генеральном директоре ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеславе Вишневском. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 1 ноября.

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В зависимости от роли каждого их обвиняют получении, даче взятки, а также посредничестве во взяточничестве.

«Вишневский после совершения преступления в 2016 году покинул территорию Российской Федерации и до настоящего времени проживает в Испании, в связи с чем следствие намерено объявить его в международный розыск», — уточнила официальный представитель СКР Светлана Петеренко.

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По данным следствия, Вишневский дал взятку в размере 7 млн рублей Комковой, её сыну Эдуарду Комкову и Никите Чередниченко. За эти деньги они должны были закрыть глаза на нарушения при реконструкции ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. В огне погибли 60 человек, большинство из которых — дети. В настоящее время по уголовному делу о смертельном пожаре фигурантами проходят 12 человек.

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