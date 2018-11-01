Москва, 1 ноября, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Число пассажиров, воспользовавшихся электропоездами «Ласточка» на Московском центральном кольце, выросло на 16% в 2018 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московской железной дороги 1 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Турникеты МЦК

По сравнению с 2017 годом, число пассажиров достигло 12,6 млн человек. Самыми популярными транспортно-пересадочными узлами в октябре стали Площадь Гагарина, Ботанический сад и Владыкино. Ими воспользовались 1,1 млн, 780 и 744 тыс. человек соответственно.

«С начала года услугами электропоездов «Ласточка», курсирующих на МЦК, воспользовались 105,2 млн человек, что выше прошлогоднего показателя за аналогичный период на 18%», — уточнили в пресс-службе.

В среднем МЦК в будни используют 470 тыс. человек. В настоящий момент самое крупное значение суточного пассажиропотока было зафиксировано 2 октября: тогда «Ласточки» перевезли 490,4 тыс. пассажиров.

В пресс-службе также добавили, что в 2019 году планируется сократить интервал движения «Ласточек» в самые загруженные часы до 4 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве уже в конце 2019 года могут провести тестовый запуск беспилотного состава на Московском центральном кольце (МЦК).

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